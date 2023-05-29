Путин подписал закон о наказании за невыдачу предписания об устранении нарушений

Ответственность будут нести должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных корпораций, публично-правовых компаний и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за неисполнение контрольными органами обязанности по выдаче предписания об устранении нарушений. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Принятый закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новыми положениями. Они устанавливают ответственность контрольных органов за неисполнение обязанности по выдаче предписания об устранении выявленных нарушений или о проведении мероприятий по профилактике по итогам проверки. Также ответственность устанавливается в случае нарушения контрольной организацией обязанности по мониторингу исполнения такого предписания, если действия или бездействие контролируемого лица не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Ответственность будут нести должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных корпораций, публично-правовых компаний и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений.

Совершение такого правонарушения повлечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 15 тыс. рублей. За повторное правонарушение будет грозить административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.