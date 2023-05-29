29 мая, 11:25
Военная операция на Украине

Инфраструктуру Минспорта могут задействовать для реабилитации военных СВО

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что необходимо подготовить специалистов, адаптировать инфраструктуру и обеспечить финансирование таких форм реабилитаций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Реабилитация военнослужащих - участников специальной военной операции (СВО) может проходить на объектах Минспорта, соответствующие предложения представлены в докладе рабочей группы по вопросам СВО президенту РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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"Несколько направлений в части спортивной реабилитации [военнослужащих из СВО] сейчас прорабатываются, начиная от адресной работы, заканчивая специальными программами. Мы с Минспортом об этом говорили, соответствующие предложения заложены в доклад президенту, и мы ждем поручений по этому поводу", - сказала Кузнецова.

Депутат уточнила, что "есть инфраструктура, которая сегодня может быть использована как раз для того, чтобы готовить спортсменов и проводить программы спортивной реабилитации на базе тех инфраструктурных объектов, которые сегодня есть в распоряжении Минспорта России".

Она добавила, что необходимо подготовить специалистов, адаптировать инфраструктуру и обеспечить финансирование таких форм реабилитаций. 

Теги:
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаВоенная операция на Украине
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