Первый канал покажет подкаст в ночном эфире к 70-летию Александра Абдулова

Его будет вести Лариса Гузеева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подкаст Ларисы Гузеевой, посвященный 70-летию актера Александра Абдулова, выйдет в эфире Первого канала. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Подкаст Ларисы Гузеевой "Письма" полностью посвящен народному артисту России Александру Абдулову. Специальный гость программы - лучший друг актера Леонид Ярмольник. <…> 29 мая на Первом канале в ночной линейке "Подкаст. Лаб", - говорится в сообщении.

Ярмольник принял участие в съемках подкаста в часах Александра Абдулова, подаренных ему женой артиста. "Он расскажет о том, как Абдулов был дважды на волоске от смерти и почему именно он стал талисманом звездного "Ленкома", - добавили в пресс-службе.

Абдулов - российский актер и режиссер, народный артист РСФСР. За 30 с лишним лет работы в "Ленкоме" актер был занят практически во всех самых известных спектаклях. Он играл в "Юноне и Авось" и "Жестоких играх", "Гамлете" и "Поминальной молитве", "Плаче палача" и "Затмении". В кино дебютировал в студенческие годы, исполнив эпизодическую роль десантника Козлова в картине "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".

Среди наиболее известных киноработ Абдулова - фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "С любимыми не расставайтесь", "Чародеи", "Мастер и Маргарита". В общей сложности актер снялся в более чем 110 фильмах и сериалах. В качестве режиссера поставил фильм-концерт "Задворки-3, или Храм должен стать храмом", а также фильмы "Бременские музыканты и компания" и "Лузер" (совместно с Владимиром Фатьяновым).

Абдулов умер 3 января 2008 года в возрасте 54 лет.