Минпросвещения подготовит предложения по поддержке русских школ за рубежом

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что большой интерес к изучению русского языка сохраняется и в странах, которыми руководят недружественные для РФ правительства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России совместно с МИД и Россотрудничеством подготовит предложения по поддержке русских школ, находящихся за рубежом, сообщил в понедельник на форуме руководителей православных частных школ и гимназий в Нижнем Новгороде глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Есть за рубежом русская школа, <...>, это, конечно, оплот нашей культуры и возможность изучения <…> русского языка, русской культуры. И сегодня русские школы, к сожалению, в ряде недружественных стран <…> находятся под таким существенным гнетом <...>. Мы все это прекрасно тоже понимаем и вместе с Министерством иностранных дел, с Россотрудничеством сейчас готовим предложения по поводу <...> поддержки и развития школ, в том числе обеспеченности учебниками", - сказал Кравцов.

Он обратил внимание на дружественные африканские страны, за которыми закреплены педагогические вузы. "Задачей такого взаимодействия как раз является и поддержка наших школ, учителей, создания центров открытого образования", - добавил Кравцов.

Глава министерства отметил, что большой интерес к изучению русского языка сохраняется и в тех странах, которыми руководят недружественные для РФ правительства. "Конечно, большой есть интерес и дружественных стран и, кстати, стран, которые возглавляют недружественные нам правительства", - сказал министр.