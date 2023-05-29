Международная школа молодых ученых в Архангельске собрала участников из восьми стран

На площадке будут выступать эксперты из 11 университетов

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Международная школа молодых ученых "Россия в Арктическом диалоге: глобальный и локальный контексты" открылась в понедельник в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске. В ней участвуют 38 аспирантов из восьми стран, рассказал ТАСС научный руководитель проекта Константин Зайков.

"В этом году наша школа объединила 38 участников из восьми стран: это Нигерия, Индия, Китай, Шри-Ланка, Франция, Германия, Сирия и Россия. На данной площадке будут выступать эксперты из 11 университетов, в том числе из Китайской Народной Республики", - сказал Зайков.

Международная школа нацелена на вовлечение молодых ученых в диалог по наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам развития Арктики. Программа носит междисциплинарный характер и охватывает большой спектр тем из разных областей знаний. "Площадка ориентирована на то, чтобы дать широкой зарубежной аудитории аспирантов, которые занимаются изучением России, интересуются Россией, комплексные знания о российской Арктике. С одной стороны, показать специфику развития Арктической зоны РФ (АЗРФ), с другой стороны, показать развитие глобальной Арктики в сотрудничестве с другими странами", - отметил собеседник агентства.

Ключевыми темами дискуссии в этом году станут геополитика и международные отношения, местные сообщества в изменяющихся условиях Арктики, вызовы окружающей среды и управление рисками, управление северными территориями и социокультурное измерение в Арктике. "Большое внимание будет уделено Северному морскому пути как такому комплексному центральному мегапроекту, с которым связано развитие АЗРФ", - добавил научный руководитель школы.

Участники представят свои диссертационные работы и прослушают цикл лекций от ведущих мировых ученых и экспертов в области арктических исследований из МГУ имени М. В. Ломоносова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета и других. Мероприятия школы завершатся 2 июня.