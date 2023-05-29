В регионах Северо-Запада прогнозируют дожди в течение недели

По данным главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в начале июня возможен снег в Мурманской области и в северных районах Карелии

ТАСС, 29 мая. Ежедневные кратковременные дожди прогнозируют на этой неделе на всей территории Северо-Западного федерального округа из-за влияния атлантического циклона. К выходным похолодает, температура будет на 3-4 градуса ниже нормы, в нескольких регионах округа возможны ночные заморозки и даже снег в начале июня, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Характер погоды на Северо-Западе будет обусловлен влиянием атлантического циклона с центром над северными районами Скандинавии. По этой причине погода будет преобладать облачная с прояснениями. Практически всю неделю ежедневно ожидаются кратковременные дожди по всей территории Северо-Западного федерального округа, местами с грозами. Ожидаются западный, северо-западный ветер, поступление прохладного воздуха, температурный режим будет близким к норме, либо ниже нормы на 3-4 градуса", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге в ближайшие сутки без существенных осадков, кратковременный дождь возможен по области, в среду - кратковременный дождь. Температура воздуха 30 и 31 мая составит +14...+16 градусов, 1, 2 и 3 июня ожидается понижение до +12...+14 градусов, высока вероятность кратковременных дождей. Аналогичная ситуация в Петрозаводске, где 29 мая прогнозируют +15...+17 градусов, 30 мая - +14...+16 градусов, 1, 2 и 3 июня ожидается +11...+13 градусов и кратковременные дожди каждый день, сообщил представитель центра "Фобос".

В Калининграде солнечно и без осадков. "Погода в Калининградской области, как и на предыдущей неделе, будет обуславливаться по-прежнему зоной повышенного давления, поэтому осадков не ожидается", - рассказал ТАСС начальник отдела регионального Гидрометцентра Игорь Гуйван. Температура воздуха минимальная ночью +5...+10 градусов, максимальная днем составит 17...+22 градуса тепла, со 2 июня станет прохладнее - всего +12...+17 градусов, отметил собеседник.

Заморозки

По информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новгородской области температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -1 градуса, днем от +17 до +22. В Псковской области без существенных осадков, днем в начале недели столбики термометров поднимутся до +23 градусов, в течение недели температура воздуха будет колебаться от +22 до +13 градусов, ночью похолодает до +1. В Вологодской области ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, при этом температурный фон будет близким к климатической норме и составит +17...+20 градусов тепла.

По данным Севгидромета, ночные заморозки до -1 градуса возможны и в Ненецком автономном округе, днем в регионе до +15...+20 градусов тепла. В Архангельской области будет преобладать прохладная и дождливая погода, ночью прогнозируется +4...+9 градусов, днем воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов и даже до +22. В Республике Коми лето начнется с теплой и дождливой погоды, по ночам ожидается +8...+13 градусов тепла, днем - до +22 градусов, но при дожде не выше +15 градусов.

Мурманскую область ожидает похолодание. Если 29 мая температура воздуха будет около +12...+17 градусов, то уже к 30 мая столбики термометра опустятся до +10 градусов, а в первые числа июня не покажет даже двузначные отметки. Дождливая погода установится с 1 июня, а температура воздуха прогнозируется около +5....+8 градусов.

Как прогнозирует главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в начале июня возможен снег в Мурманской области и в северных районах Карелии.