РЖД и "Аэрофлот" предоставят скидки участникам проекта "Менделеевская карта"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что также в Московском метрополитене для них планируют проводить бесплатные экскурсии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот", РЖД и Московский метрополитен стали партнерами всероссийского проекта по поддержке молодых ученых, студентов и школьников - победителей предметных олимпиад "Менделеевская карта". Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"РЖД, "Аэрофлот" и Московский метрополитен стали партнерами проекта "Единой России" по поддержке талантливой молодежи "Менделевская карта". Молодым ученым, аспирантам, одаренным студентам и старшеклассникам предоставят скидки на авиа- и железнодорожный транспорт. В проекте по популяризации науки и профессии ученого становится все больше партнеров. Сейчас их уже более 30", - сказал Мажуга.

Он уточнил, что "Аэрофлот" и РЖД предоставят участниками проекта возможность приобрести билеты со скидкой, а в Московском метрополитене для них планируется проводить бесплатные экскурсии.

Инициаторами проекта "Менделеевская карта" выступили партия "Единая Россия" совместно с Минобрнауки и Советом при президенте РФ по науке и образованию. Его презентация прошла в марте на пресс-конференции в ТАСС. Первые "Менделеевские карты" планируется выдать в июне. Всего участниками проекта станут 200 тыс. человек, в том числе 160 тыс. молодых ученых и 40 тыс. школьников и студентов. Они смогут получить сидки и другие преференции от партнеров проекта.