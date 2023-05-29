Владимиро-Суздальский музей закрыл выставку в связи с началом реставрации Золотых ворот

Работы будут проходить более двух лет

ТАСС, 29 мая. Владимиро-Суздальский музей-заповедник закрывает военно-историческую экспозицию в связи с началом реставрации белокаменного памятника из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО - Золотых ворот во Владимире. Реставрация займет более двух лет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе музея.

"С 29 мая в Золотых воротах Владимира в связи с предстоящей реставрацией этого памятника закрыта военно-историческая экспозиция. Сегодня начнется ее демонтаж. Все предметы на время работ передадут в фонды музея, а диораму законсервируют", - отметили в пресс-службе.

Реставрационные работы проведет тюменская компания "Дизайн-2000", которая выиграла торги, организованные Министерством культуры РФ. Ранее эта фирма реставрировала Спасскую церковь и Троицкий монастырь в своем родном городе, Покровский собор в Тобольске и другие крупные объекты.

Реставрация Золотых ворот во Владимире, по условиям контракта, должна завершиться к концу 2025 года. "После приемки на уровне федерального заказчика - Министерства культуры - предметы военно-исторической экспозиции вернутся на место, и Золотые ворота вновь начнут принимать посетителей", - добавили в пресс-службе.

Золотые ворота - памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира. Внутри ворот расположена действующая музейная экспозиция.