В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 20 новых рентген-аппаратов

На обновление оборудования направили почти 390 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. В медицинские учреждения Московской области с начала 2023 года поступило 20 новых цифровых рентген-аппаратов, на обновление оборудования было направлено почти 390 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В прошлом году мы запустили в Подмосковье беспрецедентную программу по замене устаревшего тяжелого медицинского оборудования на цифровое, а также открытию новых точек. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики. На установку нового рентгеновского аппарата в Рузе и ремонт кабинета было направлено более 18 млн рублей. А всего с начала года мы запустили в Подмосковье 20 цифровых рентген-аппаратов на сумму почти 390 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, новые аппараты поступили в медучреждения Домодедова, Лобни, Балашихи, Жуковского, Люберец и других городских округов. Медтехника приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".