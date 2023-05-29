В России расширили категории получателей соцвыплат в беззаявительном порядке

Граждан будут извещать о назначении и перерасчете пенсий, а также об условиях, необходимых для их назначения, в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии отдельным категориям граждан. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В частности, законом предусматривается проактивное назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца детям умершего кормильца, социальной пенсии детям в возрасте до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Такие выплаты будут назначаться с использованием федерального регистра сведений о населении.

Документом предусмотрено, что граждан будут извещать о назначении и перерасчете пенсий, а также об условиях, необходимых для их назначения, в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

Кроме того, беззаявительно будет производиться перерасчет фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и по инвалидности при приобретении гражданином необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В настоящее время в проактивном формате уже оформляется материнский капитал, СНИЛС при рождении ребенка, все виды пенсии по инвалидности после ее установления, ежемесячная денежная выплата после установления инвалидности, страховая пенсия по старости безработным предпенсионерам, федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума одновременно с оформлением пенсии.