Санья на Хайнане принял первые Китайские соревнования по подводной съемке

В состязаниях примут участие около 40 высокопрофессиональных дайверов и любителей съемки под водой

ХАЙКОУ /Китай/, 29 мая. /ТАСС/. В городе Санья на южном побережье острова Хайнань начались первые Китайские соревнования по подводной съемке. Об этом сообщила в понедельник газета "Санья жибао".

По данным издания, национальные соревнования начались 28 мая и продлятся четыре дня. Они проходят на острове Учжичжоу, который известен в КНР как крупная база аквалангистов.

В состязаниях принимают участие около 40 высокопрофессиональных дайверов и любителей съемки под водой, в том числе иностранцев. Они будут соревноваться в пяти категориях, охватывающих различные аспекты фотоискусства.

"Эти соревнования имеют большое значение для комплексного развития на Хайнане туризма и спорта, - прокомментировало мероприятие управление туризма, культуры, телерадиовещания и спорта провинции. - Они помогут сформировать на острове спортивную индустрию, привлекут больше профессионалов в области дайвинга".

Предполагается, что проведение подобных мероприятий в самой южной провинции Китая будет способствовать внедрению передового оборудования в местной подводной фотосъемке, повышению ее стандартов и интернационализации. "Это поможет Хайнаню достигнуть новых вершин в международном водном спорте", - уточнило ведомство.

Как отметила руководитель одного из подразделений центра по контролю за надводными мероприятиями Главного государственного управления спорта КНР Лю Цин, в других странах соревнования по подъемной съемке проводятся уже много лет, однако в Китае таких состязаний официально раньше не было. По ее словам, Санья обладает большими географическими преимуществами, которые позволят городу успешно развивать это направление.