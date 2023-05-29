Суд прекратил второе дело о злоупотреблении полномочиями экс-гендиректором "ВСМПО-Ависма"

Михаилу Воеводину назначили судебный штраф в размере 90 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области прекратил второе дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина и назначил ему судебный штраф в размере 90 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении подсудимых прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: Воеводину - в размере 90 тыс. рублей, А. Кисличенко - 70 тыс. рублей. Следователем Воеводин обвинялся в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло существенный вред правам и законным интересам организации, а Кисличенко - в пособничестве этим действиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ущерб от действий Воеводина и бывшего главы правового направления корпорации Кисличенко составил 43,6 млн рублей. Он был возмещен, также оба подсудимых направили письменные извинения и оказали благотворительную помощь образовательному учреждению Верхней Салды.

Первое дело

Ущерб по первому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, согласно материалам дела, составил 130 млн рублей. В Верхнесалдинском суде представитель потерпевшей стороны заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом арбитража стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит около 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

Первое дело было также прекращено с вынесением судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.