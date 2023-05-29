29 мая, 12:56
Пандемия COVID-19

В Омской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до конца лета

За последнюю неделю в регионе выявили 114 случаев заболевания

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Омской области продлили до конца августа срок действия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Глава региона Виталий Хоценко провел заседание штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Омской области режим повышенной готовности продлен до конца августа", - рассказали в правительстве.

По данным омского управления Роспотребнадзора, сегодняшняя эпидемиологическая обстановка соответствует межсезонному уровню заболеваемости. За последнюю неделю выявлено 114 случаев заболевания, за последние сутки - 15.

"Считаю необходимым продолжить комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также информирование населения по актуальным вопросам профилактики, так как заболеваемость COVID-19 на территории региона сохраняется", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача региона Александра Кригу. Его поддержал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области с начала пандемии зарегистрировано 243 587 случаев инфицирования, 238 735 больных выздоровели, 4 664 человека умерли. 

Теги:
РоссияОмская областьПандемия COVID-19Хоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
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