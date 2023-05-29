Минтруд выделил основные меры для улучшения демографической ситуации по регионам

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, результаты анализа по кластерам "Кавказ" и "Сибирские регионы роста" говорят о том, что основной мерой является поддержка многодетных семей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ проанализировал, какие меры поддержки могут помочь улучшить демографическую ситуацию в конкретных регионах. В их числе поддержка многодетных семей, работающих женщин и обеспечение трудовой мобильности, сообщила в понедельник первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Она представила результаты демографического анализа Минтруда РФ по регионам, их разделили на восемь кластеров. Исследование проводили в течение полугода, оно показывает, насколько дифференцирована демографическая ситуация по субъектам России.

"Мы сгруппировали субъекты РФ в восемь кластеров со схожими демографическими признаками - "Кавказ", "Сибирские регионы роста", "Демографическая зима", "Поволжье", "Столичные агломерации", "Юг России", "Уральская и Зауральская Россия", "Регионы ресурсной стабильности", - сказала она на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

По словам Баталиной, результаты анализа по кластерам "Кавказ" и "Сибирские регионы роста" говорят о том, что основной мерой, которая там важна, является поддержка многодетных семей. В кластере "Столичные агломерации" важна поддержка работающих женщин, в "Регионах ресурсной стабильности" - стимулирование рождения третьих и последующих детей, но с поддержкой совмещения профессиональных и семейных обязанностей, в "Уральской и Зауральской России" - поддержка трудовой мобильности и обеспечение жилищных условий. Сложнее всего демографическая ситуация в кластере "Демографическая зима".

"Суммарный коэффициент рождаемости у нас различается по регионам почти в три раза - на 2,8 раза. Только в двух субъектах РФ обеспечивается расширенное воспроизводство - это Республика Тыва и Республика Чечня. В Республике Алтай уровень рождаемости близок к простому воспроизводству населения, высокий уровень рождаемости также в Ямало-Ненецком автономном округе и на Сахалине. При этом в 14 субъектах РФ суммарный коэффициент рождаемости не достигает 1,3", - уточнила она.

Аборты в регионах

Первый замминистра обратила внимание на показатель "Аборты на 1 000 женщин 15-49 лет". Он составляет 7,8 в кластере "Кавказ", 30,8 - "Сибирские регионы роста", 10,1 - "Столичные агломерации", 23 - "Регионы ресурсной стабильности", 18,7 - "Демографическая зима", 19,2 - "Уральская и Зауральская Россия", 19 - "Поволжье", 13,8 - "Юг России".

"Это о чем говорит? Надо нам перенастраивать работу женских консультаций, мы увеличивали величину родового сертификата на 1 тыс. рублей. <...> Сейчас Минтруд с Минздравом вырабатывают комплексный подход к организации работы и медицинских, и социальных служб на площадке женских консультаций, дорабатывают подходы, <...> комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы стабилизировать и сократить число прерываний беременности по немедицинским причинам", - добавила она.