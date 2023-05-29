29 мая, 12:57

Певицу Славу госпитализировали с подозрением на воспаление легких

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Анастасия Сланевская (Слава)
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Ее обследуют для уточнения диагноза в одной из клиник Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Певицу Анастасию Сланевскую (Славу) госпитализировали в понедельник в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких. Ее обследуют для уточнения диагноза, сообщил в понедельник ТАСС директор артистки Николай Макаров.

"Ее [Славу] госпитализировали. Подозрение на воспаление легких, но это не факт, - сказал собеседник агентства. - Все в порядке с ней, она в сознании. Ей в какой-то момент стало нехорошо, температура поднялась".

Макаров также уточнил, что врачи рекомендовали певице обследоваться. "Ждем результаты анализов", - заключил он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация