Певицу Славу госпитализировали с подозрением на воспаление легких

Ее обследуют для уточнения диагноза в одной из клиник Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Певицу Анастасию Сланевскую (Славу) госпитализировали в понедельник в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких. Ее обследуют для уточнения диагноза, сообщил в понедельник ТАСС директор артистки Николай Макаров.

"Ее [Славу] госпитализировали. Подозрение на воспаление легких, но это не факт, - сказал собеседник агентства. - Все в порядке с ней, она в сознании. Ей в какой-то момент стало нехорошо, температура поднялась".

Макаров также уточнил, что врачи рекомендовали певице обследоваться. "Ждем результаты анализов", - заключил он.