В Калужской области обнаружили останки более 250 красноармейцев

В ходе экспедиции "Юхновский рубеж 2023" также нашли 15 именных медальонов

КАЛУГА, 29 мая. /ТАСС/ Останки 254 бойцов Красной Армии и 15 именных медальонов обнаружили в Калужской области в ходе экспедиции "Юхновский рубеж 2023". Имена 10 солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны, удалось установить, сообщают в понедельник представители Российского военно-исторического общества.

"Поисковики Российского военно-исторического общества из Москвы приняли участие в экспедиции "Юхновский рубеж 2023". В общей сложности были обнаружены останки 254 солдат Красной Армии, в том числе 15 именных медальонов, из которых 10 удалось прочитать и установить имена солдат", - говорится в сообщении в группе общества "ВКонтакте".

Поисковики организовали два лагеря около деревни Саволенка Юхновского района и села Извольск Износковского района. Участники первого лагеря вели поисковые работы в районе выхода солдат Красной Армии из окружения в начале февраля 1942 года. Второй состав - вел раскопки в местах боев, проходивших в феврале-марте 1942 года за деревни Ежово, Крапивка, Захарово. Поисковики объявили розыск родственников найденных солдат.

Кроме этого, в Барятинском районе в числе первых 25 поднятых бойцов удалось установить имя одного военнослужащего. Как рассказал ТАСС председатель регионального совета "Поискового движения России" Сергей Шиянов, ведется поиск родственников второго опознанного.

В Калужской области проходит Варшавское шоссе, окрестности дороги в 1941-1943 годах не раз становились ареной ожесточенных сражений Красной Армии и войск фашисткой Германии.