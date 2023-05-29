"Ночь географии" пройдет в Москве 2-4 июня

В программе акции встречи с космонавтами, участниками экспедиций, интерактивные выставки, экоэкскурсия и многое другое

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) проведет в предстоящие выходные на ВДНХ и в своей штаб-квартире просветительскую акцию "Ночь географии". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба общества.

"Второго июня в павильоне "Космос" на ВДНХ Русское географическое общество даст старт международной просветительской акции "Ночь географии", которая пройдет в четвертый раз. Акция объединяет научно-познавательные, образовательные и творческие мероприятия, ориентированные на популяризацию географии, природного и этнографического наследия России, внутреннего туризма. Мероприятия пройдут с 2 по 4 июня", - говорится в сообщении.

В частности, в павильоне "Космос" состоится встреча с космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым в рамках проекта "Уроки космоса", ведущим мероприятия выступит летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. В субботу, 3 июня, в штаб-квартире РГО в Москве дети смогут погрузиться в творчество и создать живописное полотно с героями сказок - путешественниками и увлеченными наукой персонажами, а затем посетители погрузятся в мир виртуальных фильмов РГО.

В воскресенье, 4 июня, в штаб-квартире пройдет интерактивная выставка, в ходе которой участники экспедиций расскажут о тонкостях своей деятельности и продемонстрируют работу оборудования. В 17:00 посетителей ждет встреча с молодыми участниками экспедиций, а в 18:30 состоится показ фильма "Великий Северный путь" и встреча с его автором - режиссером-документалистом, путешественником, членом РГО Леонидом Кругловым.

Кроме того, в рамках собственной программы РГО 3 июня в 18:30 от Метромоста начнется экоэкскурсия по заказнику "Воробьевы горы", которую проведет сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, член РГО и Русского ботанического общества Никита Кадетов. Мероприятия "Ночи географии" также пройдут в Парке Горького, на Южном речном вокзале и множестве других площадок - по всей России и за рубежом.

Впервые "Ночь географии" в России и мире прошла 18 августа 2020 года. Запуск нового проекта РГО состоялся в День географа и был посвящен 175-летию со дня основания общества. За три года проведения акции количество ее участников возросло в 12 раз, количество мероприятий - в 7 раз, а количество площадок - в 5 раз. "Ночь географии" продолжает студенческую традицию географов проводить неформальные встречи после завершения сессии и перед началом полевых практик.