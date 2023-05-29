Жители Подмосковья смогут проголосовать за улучшение городских парков

Сбор предложений пройдет с 1 по 4 июня в парках и на портале "Добродел"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жители Московской области смогут выразить свое мнение по вопросам организации отдыха и досуга в городских парках в рамках голосования "Улучшаем парки Подмосковья вместе". Сбор предложений пройдет с 1 по 4 июня в парках и на портале "Добродел", сообщили в понедельник в пресс-службе регионального министерства благоустройства.

"Очень важно привлекать жителей к решению социальных вопросов жизни региона. Голосование - очень хороший инструмент для получения обратной связи от них. С 1 по 4 июня мы проведем парковое голосование. С его помощью мы хотим узнать мнение жителей и собрать их пожелания о работе мест массового отдыха. Вопросы касаются того, что больше всего людям нравится в парках, и чего хотелось бы больше. Возможно, каких-то мероприятий, активностей, что-то можно дополнить в инфраструктуре и услугах, предоставляемых в парках", - привели в тексте слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Он отметил, что для голосования выбраны 125 объектов в 60 муниципалитетах. В пресс-службе рассказали, что сбор предложений будет проходить в парках и на общественных территориях Московской области, а также на портале "Добродел".

Отмечается, что голосование организовано совместно с министерством информационных и социальных коммуникаций региона и волонтерами, главной задачей которых станет информирование и привлечение к участию в голосовании посетителей парков.