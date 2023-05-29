Губернатор Липецкой области высоко оценил вклад граждан в оказание помощи участникам СВО

Игорь Артамонов вручил благодарственные письма коллективам региональных управлений Федеральной антимонопольной службы, Россеестра, Федерального казначейства

ЛИПЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов высоко оценивает вклад активных жителей региона в оказание помощи участникам специальной военной операции.

"С первых дней спецоперации наш регион подключился к помощи фронту и жителям Донбасса, в стороне не остались активные жители города, представители бизнеса, трудовых коллективов, регулярно в зону СВО и на Донбасс отправляют многотонные грузовики с гуманитарной помощью", - сказал в понедельник Артамонов, выступая на церемонии награждения активных участников проекта Народного фронта - сборе средств в фонд поддержки военнослужащих "Все для Победы!". Он вручил благодарственные письма коллективам региональных управлений Федеральной антимонопольной службы, Россеестра, Федерального казначейства.

По словам губернатора, в посылках, отправляемых для военнослужащих, есть все самое нужное: теплая одежда, средства реабилитации, лекарства, провиант. "Липчане делают большой вклад в приближение победы, эта работа идет одной большой связкой", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные регионального исполкома ОНФ в Липецкой области сообщили, что в зону проведения специальной военной операции из региона отправлено уже более 80 тонн гуманитарной помощи, совершено более 200 поездок.