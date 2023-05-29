В вузе Северной Осетии впервые начнется обучение по профилю "Медицинская электроника"

Подготовку по профилю в 2023 году начнет Северо-Кавказский горно-металлургический институт

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Один из ведущих технических вузов в РФ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - начнет в 2023 году подготовку по профилю "Медицинская электроника". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Шагая в ногу со временем, СКГМИ (ГТУ) с этого года начинает подготовку по профилю "Медицинская электроника" на факультете информационных технологий и электронной техники. Новая образовательная программа ориентирована на подготовку квалифицированных кадров для разработки медицинского оборудования, причем как не имеющего аналогов в мире, так и в рамках импортозамещения дорогих и не всегда доступных иностранных установок", - говорится в сообщении.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, станут приборы, системы и комплексы медико-биологического и экологического назначения; методы и технологии выполнения медицинских, экологических и эргономических исследований; автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации.

Для проведения занятий по дисциплинам, имеющим непосредственное отношение к медицине, планируется привлечение сотрудников с высшим медицинским образованием, в частности из числа профессорско-преподавательского состава Северо-Осетинской государственной медицинской академии.

"Мониторинг потребности выпускников по профилю "Медицинская электроника" показал, что на Северном Кавказе и во Владикавказе в частности существует серьезная нехватка грамотных специалистов в данной сфере. Так, целый ряд предприятий и организаций, работающих в области медицины, заинтересован в привлечении наших выпускников. Среди них: Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, больницы и поликлиники Владикавказа и РСО - Алания, медицинские диагностические центры, стоматологические клиники", - сказал заведующий кафедрой "Электронные приборы", профессор Евгений Козырев.