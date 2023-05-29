Источник: ГД обсудит законопроект о блокировке сайтов по сбору средств на нужды ВСУ

Речь идет о законопроекте, который в сентябре внесли на рассмотрение палаты члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 13 июня рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Такое решение принял Совет Думы в понедельник, сообщил корреспонденту ТАСС источник.

"Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня", - отметил собеседник агентства.

Речь идет о законопроекте, который в сентябре внесли на рассмотрение палаты члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отмечали авторы инициативы, новые нормы "позволят оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации".

В частности, законопроект вводит меры ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложения "о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования".

Как ранее отмечал глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Уголовный кодекс РФ уже содержит запрет на финансирование противника, соответствующие нормы прописаны в статье УК РФ 275 (государственная измена). При этом, подчеркивал парламентарий, любые призывы жертвовать деньги на противника, равно как и информация, как это сделать, должны блокироваться.