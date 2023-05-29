Федеральную трассу Р-21 трижды перекроют 29 и 30 мая

Это связано с разведением двух мостов через Неву и Свирь для прохода военных, грузовых и пассажирских судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия) 29 и 30 мая будет трижды перекрыто в связи с разведением двух мостов через Неву и Свирь для прохода военных, грузовых и пассажирских судов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"29 мая для прохода малых ракетных кораблей "Одинцово" и "Советск" будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола". <…> 30 мая для прохода теплоходов "РБ-27" и "РБ-393" также будет производиться разводка моста через реку Нева. <…> 30 мая для прохода состава "Муссон", "Волго-Балтика" и "Озерный-213" будет производиться разводка моста через реку Свирь", - рассказали в пресс-службе.

Полное перекрытие трассы в обоих направлениях в районе моста через Свирь будет проводиться 30 мая днем, движение будет остановлено на два часа. На Ладожском мосту 30 мая перекрытие трассы будет проходить утром, а 29 мая - днем. В обоих случая движение будет остановлено почти на один час.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит грузовых перевозчиков и владельцев легкового транспорта учесть данную информацию при планировании маршрутов.