Во Владимире планируют установить памятник погибшим в СВО бойцам

Городские власти определяются с местом для скульптуры

ТАСС, 29 мая. Во Владимире планируют установить памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Идея принадлежит благотворительному фонду "Открытые сердца". Сейчас городские власти определяются с местом для скульптуры, сообщила в понедельник ТАСС учредитель фонда Ирина Трумпф.

"Данный проект давно вынашивался нами. Администрация его поддерживает, надо только определится с местом установки", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рассматривались разные варианты памятников, было решено остановиться на скульптуре "ZOV" - это фигура воина, олицетворяющая мужество и стойкость, которая посвящена защитникам Отечества, выполненная из стали. "Это памятник русскому солдату, который стоит на страже нашей Родины. Образ собирательный, в его художественном произведении прочитываются символы ZOV, - пояснила Трумпф. - В правой руке солдат держит георгиевскую ленточку, изогнувшуюся в виде буквы Z (символ СВО), раструб ручного противотанкового гранатомета представляет букву О (отважные), а левой рукой солдат показывает знак V (победа)".

По словам учредителя фонда, сама скульптура по настрою перекликается со знаменитым волгоградским монументом "Родина-мать зовет". Автор скульптуры - владимирский художник Михаил Блинов.

Фонд "Открытые сердца" при поддержке Фонда президентских грантов реализует во Владимирской области проект "Журавли Победы", в рамках которого проводятся уроки мужества, военно-патриотические слеты и сбор помощи участникам СВО. Помимо этого, фонд оказывает благотворительную помощь многодетным семьям, семьям, имеющим детей с инвалидностью, пожилым людям, ветеранам, реабилитационным центрам и общественным организациям.