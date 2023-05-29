СМИ: в Москве заметили мужчину, похожего на пропавшего главу владеющей OBI компании

По данным немецкого журнала Stern, источник, связанный с ФСБ, показал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен Карл-Эриван Хауб

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС /. Пропавший в 2018 году миллиардер и глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб мог быть замечен в Москве. Об этом пишет немецкий журнал Stern.

По утверждению издания, источник, связанный с ФСБ, показал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен Хауб. Съемка, по данным Stern, была произведена в Москве в феврале 2021 года. Как показали результаты биометрического анализа, мужчина, попавший в объектив камер, с вероятностью в 90% является пропавшим миллиардером.

Хауб пропал во время отдыха в Альпах на границе Швейцарии и Италии в апреле 2018 года. Мужчина переночевал в отеле на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте и направился к пику Кляйн-Маттерхорн. Семья миллиардера подняла тревогу после того, как мужчина не появился на встрече, в которой он должен был принять участие. Мужчину объявили пропавшим без вести. В мае 2021 года окружной суд Кельна объявил Хауба погибшим.

Tengelmann Group была основана в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавляет ее с 2000 года.