В КБР прогнозируют ливни и град

Ожидается шквалистое усиление ветра

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Ливни, град и шквалистое усиление ветра ожидаются в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие трое суток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В период с 17:30 - 18:30 29 мая и далее до конца суток 29, 30, 31 мая и 1 июня местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селевых потоков малого объема.

В результате сильных дождей в Кабардино-Балкарии накануне поднялась река Нальчик и смыла объездную дорогу в пригород, на другом участке селевым потоком унесло зону отдыха. В Черекском районе последствия ливневых дождей не выдержали опоры магистрального газопровода, часть населенного пункта Герпегеж оставалсь без газа.