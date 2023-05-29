В Коми запретили использовать беспилотники в границах промышленных объектов

В перечень включены объекты энергетики, "Газпрома" и "Транснефти"

СЫКТЫВКАР, 29 мая. /ТАСС/. В Коми с 1 июня вступит в силу запрет на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. В перечень включены объекты энергетики, "Газпрома" и "Транснефти", сообщила пресс-служба главы региона.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории Республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО - Электрогенерация", АО "Транснефть-Север" и ООО "Газпром трансгаз Ухта", - говорится в сообщении.

Действие соответствующего указа главы региона не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями и организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, а также организациями и предпринимателями при исполнении государственных контрактов.