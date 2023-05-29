ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым в Байконуре

В городе 251 человек сдавал этот экзамен

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Учащиеся российских школ Байконура в понедельник сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Он стал самым массовым для учебных заведений города - в его сдаче участвовал 251 человек, сообщили ТАСС в администрации города.

"Сегодня 251 человек участвовал в сдаче ЕГЭ по русскому языку - это самый массовый из экзаменов. 1 июня 230 школьников будут сдавать государственный экзамен по математике", - сказали в администрации космограда.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля. В сдаче экзамена в Байконуре участвуют шесть общеобразовательных школ, которые находятся в ведении управления образования города. У местных школьников самыми популярными из необязательных предметов для сдачи в этом году стали обществознание и физика. Первый предмет намерены сдавать 88 учащихся школ Байконура, второй - 62.

Комплекс "Байконур", который включает космодром и одноименный город, находится в аренде у России по соглашению, подписанному на тот момент президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.