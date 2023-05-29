В Москве площадки акции "Библионочь" посетили более 41 тыс. человек

Онлайн-трансляции посмотрели более 300 тыс. раз

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 41 тыс. человек стали гостями мероприятий акции "Библионочь" в столице с 27 на 28 мая, онлайн-трансляции посмотрели более 300 тыс. раз. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно данным сайта мэра и правительства столицы, городские площадки акции в 2022 году посетили более 40 тыс. человек, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 250 тыс. раз.

"Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тыс. человек. Всероссийская ежегодная акция прошла в двенадцатый раз. Для гостей проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами", - написал мэр.

Он уточнил, что всего в ночь с 27 на 28 мая были открыты больше 160 площадок. По его словам, одними из самых посещаемых стали центр культуры и спорта, библиотека №172 и центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара. "Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей - лекции о чтении и книгах", - добавил Собянин.

Также мэр отметил, что на недавно открывшемся Южном речном вокзале заработал пункт книгообмена. Здесь можно оформить единый читательский билет и взять книги. Новую площадку уже посетили порядка 2 тыс. человек.

"На сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61". Зрители смотрели интервью, музыкальные номера и в прямом эфире следили за тем, как проходит Большой БиблиоКвиз "Писатели-юбиляры". Всего трансляции акции посмотрели больше 300 тыс. раз", - заключил Собянин.