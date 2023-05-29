В Ленобласти восстановят танк Т-70 времен Великой Отечественной, прибывший из Мелитополя

Работы планируют завершить 23 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Танк Т-70 времен Великой Отечественной войны, прибывший из Мелитополя, восстановят в Музее "Битва за Ленинград" имени З. Г. Колобанова в Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО). По завершении работ 23 октября танк вернется в родной город и возглавит парад в честь 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

Этот танк 22-го гвардейского танкового полка стал первым вошедшим в Мелитополь при освобождении города осенью 1943 года. После окончания Великой Отечественной войны боевая машина была установлена в качестве памятника на постамент у "Братского кладбища". "Танк на прошлой неделе был снят с постамента <…>, где он стоял почти 80 лет. Руководством и жителями Запорожской области было принято решение, чтобы во время парада к 80-летию освобождения Мелитополя, этот танк прошел на параде своим ходом", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимира Казакова.

В честь прибытия танка на площадке Музея "Битва за Ленинград" состоялась торжественная церемония. В ней приняли участие воспитанники патриотических клубов Ленинградской области, а также местные жители. По случаю прибытия боевой машины был произведен оружейный салют.

Казаков напомнил, что специалисты музея много лет занимаются восстановлением техники времен Великой Отечественной войны, и опыт работы с танком Т-70 у них тоже имеется. "Но танк из Мелитополя - это особо волнительный и знаменательный для нас случай. Наша задача - в четырехмесячный срок этот танк восстановить, чтобы он прошел в парадном строю", - подчеркнул Казаков. В частности, предстоят работы по зачистке корпуса, установке двигателя и всех агрегатов, пояснил председатель областного отделения РВИО Олег Титберия.

В пресс-службе РВИО отметили, что после снятия танка Т-70 с постамента в некоторых украинских и европейских СМИ распространил фейк о том, что российская сторона якобы "планирует использовать его в военных целях". "Как организация, ответственная за реставрацию, Российское военно-историческое общество официально заявляет, что танк рассматривается исключительно в качестве памятника военной истории и музейного экспоната", - подчеркнули в пресс-службе.

После участия в параде в Мелитополе танк займет свое историческое место на постаменте.