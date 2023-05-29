29 мая, 15:33

На Украине заявили, что в апреле к раскольникам перешло более 80 общин канонической церкви

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский отметил, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить подчинение

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведены в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил в понедельник глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский.

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"В апреле в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли более 80 общин. По крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить свое подчинение", - приводит слова Еленского агентство Укринформ.

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. Они считают ничтожными и томос об автокефалии, и собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.

На Украине ситуация вокруг УПЦ накаляется с каждым днем. Власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами, разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. 

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