29 мая, 15:51

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра

Порывы могут достигать 23 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за сильного дождя и ветра с порывами до 23 м/с во вторник. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Штормовое предупреждение: в течение суток 30 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали быть внимательными и осторожными.

В управлении ГИБДД по Ростовской области водителей призвали увеличить дистанцию, боковой интервал, строго соблюдать скоростной режим. "Во время дождя возможно попадание автомобиля в аквапланирование. При этом теряется сцепление шин с поверхностью дорожного полотна. Главная опасность при этом - полная потеря сцепления с дорогой. Также УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков. Особое внимание необходимо обратить на временные дорожные знаки и информационные щиты, установленные в местах проведения ремонтных работ", - добавили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация