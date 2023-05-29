В Херсонской области более 15 тыс. детей прошли углубленный медицинский осмотр

Процедуры проводили врачи из Твери, Адыгеи, Крыма и Санкт-Петербурга

ГЕНИЧЕСК, 29 мая. /ТАСС/. Медики, направленные в Херсонскую область из регионов-шефов, провели углубленный профилактический осмотр более 15 тыс. детей, в том числе в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Херсонской области Светлана Иванова.

"В мае текущего года в связи с активным возвращением в область выехавшего населения и открытием новых общеобразовательных учреждений на территории левобережья проведение медосмотров профилактических возобновилось. Был досмотр детей, которые не попали в 2022 году на медосмотр. Также были досмотрены дети, проживающие в районах 15-километровой зоны (от линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) и в Ивановском районе. Всего за время работы медицинских бригад врачами специалистами было осмотрено 15 278 детей из запланированных 16 878. Таким образом углубленный профилактический осмотр прошли 90,5% от запланированной части детей", - сказала она.

Иванова добавила, что "углубленные медицинские осмотры проводились силами выездных врачебных бригад из числа регионов-шефов: Тверь, Адыгея, Крым, Санкт-Петербург". "В состав медицинских бригад вошли врачи 12 узких специальностей и средний медперсонал. Правительством Херсонской области было оказано содействие и техническая помощь врачебным бригадам в части их размещения и транспортировки", - рассказала начальник отдела.

Для содействия проведению профосмотров в Херсонскую область поступили 11 специализированных автомобилей, оснащенных необходимым медоборудованием. "Эти автомобили активно используются медицинскими учреждениями при выездной работе по районам области, что позволило повысить доступность медицинской помощи населению. Практически каждую неделю из разных научных медицинских исследовательских центров приезжают ученые с различным уровнем профессиональным. Предлагаются телеконференции, то есть консультации детей в стиле телеконференций. Дети, которые нуждаются в серьезной дорогостоящей медицинской помощи, мной собственноручно направляются в соответствующие научные медицинские центры. Чаще всего тут речь о детях с редкими заболеваниями и детях-инвалидах", - отметила Иванова.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство России направит почти 1,5 млрд рублей Донецкой и Луганским народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на проведение медосмотров детей. Не менее 220 тыс. детей смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации врачей. 35 медицинских бригад с врачами-специалистами намерены направить в новые регионы для проведения углубленных обследований.