В Иерусалиме с участием дипломатов РФ отметили 75-летие первой миротворческой миссии ООН

Пресс-служба посольства России в Тель-Авиве сообщила, что участники мероприятия почтили память 37 военнослужащих ОНВУП из 15 стран мира, погибших при исполнении миротворческого мандата

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов как представитель государства - постоянного члена СБ ООН принял в понедельник участие в торжественной церемонии в Иерусалиме по случаю 75-летия создания Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) после первой арабо-израильской войны. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.

"29 мая в Иерусалиме посол России в Израиле А. Д. Викторов как представитель государства - постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций принял участие в торжественной церемонии по случаю 75-летия Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). В мероприятии участвовали представители государств, входящих в состав СБ ООН, и стран, предоставляющих ОНВУП военный персонал. Присутствовавшие почтили память 37 военнослужащих ОНВУП из 15 стран мира, погибших при исполнении миротворческого мандата", - говорится в заявлении.

В российском посольстве отметили, что на церемонии выступил помощник Генсека ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности в Департаменте операций по поддержанию мира Александр Зуев (Россия). Он отметил, что ОНВУП воплощает многосторонние усилия в рамках ООН по прекращению конфликтов через миротворчество и указал на то, что в современных условиях деятельность "голубых касок" осложняется многозадачностью, быстро меняющейся обстановкой и комплексным характером конфликтов, продолжили в пресс-службе. Командующий ОНВУП швейцарский генерал Патрик Гоша подчеркнул, выступая на церемонии, что принципы Устава ООН, принятого по итогам Второй мировой войны в целях обеспечения мира и безопасности, сохраняют свою актуальность, добавили там.

ОНВУП стал первой в истории миротворческой миссией ООН, созданной для обеспечения соблюдения соглашений о прекращении огня в Палестине в соответствии с резолюцией СБ ООН 50 от 29 мая 1948 года. Военные наблюдатели этого органа присутствуют на территории юга Ливана и Голанских высот, в Иерусалиме, Бейруте, Исмаилии и Дамаске.