Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что ему предложили свободу взамен на переход в ПЦУ

Суд ранее продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры в виде домашнего ареста на 60 суток

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей звонил ему и предлагал перейти вместе с братией монастыря в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как сообщает издание "Страна", в понедельник во время заседания суда о продлении Павлу меры пресечения в виде домашнего ареста он сообщил, что за переход в прямое подчинение главе ПЦУ Епифанию патриарх Варфоломей пообещал, что с митрополита снимут все обвинения.

Издание отмечает, что в раскольнической структуре эту информацию пока не подтверждали.

В понедельник Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры в виде домашнего ареста на 60 суток. Сторона защиты митрополита Павла уже сообщила, что будет подавать апелляцию на решение суда.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

Павла обязали отбывать арест с электронным браслетом вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области (на расстоянии 42 км от лавры). Митрополит просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить на богослужения в Киево-Печерскую лавру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о посещении Павлом богослужений.