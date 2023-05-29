"Круг добра" планирует обеспечивать подопечных техническими средствами реабилитации

Экспертный совет организации согласовал соответствующий пилотный проект

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" будет обеспечивать подопечных техническими средствами реабилитации (ТСР), соответствующий пилотный проект согласовал экспертный совет организации. Об этом в понедельник сообщается на странице фонда в "ВКонтакте".

"В Общественной палате РФ председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко объявил о старте реабилитационной программы фонда: на очередном заседании экспертный совет согласовал пилотный проект по обеспечению техническими средствами реабилитации подопечных фонда, были одобрены первые технические средства реабилитации (ТСР) - вертикализаторы и параподиумы", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, кроме определения конкретных видов технической реабилитации, была разработана и подробная схема маршрутизации. Она охватывает этапы от момента получения фондом запроса до работы междисциплинарной группы. Она выезжает к пациенту, определяет возможности использования ТСР на дому, устанавливает его вид, назначает соответствующую помощь и контролирует ее оказание.

"На первом этапе ТСР будут обеспечены дети, уже получающие от фонда лекарственную терапию. В том числе дети со СМА, миодистрофией Дюшенна, туберозным склерозом, нейрофиброматозом первого типа, у которых часто бывает необходимость в подобных ТСР. Конкретные модели будут уточнены и вынесены на одобрение попечительского совета в ближайшее время. У фонда уже есть первые заявки на ТСР из регионов", - добавили в "Круге добра".