Хакасия будет оказывать помощь муниципалитету ЛНР

Регион возьмет шефство над городом Червонопартизанском

ТАСС, 29 мая. Хакасия подписала соглашение о сотрудничестве со Свердловском и Свердловским районом Луганской Народной Республики и возьмет шефство над городом Червонопартизанском, входящим в состав муниципалитета. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Хакасии в понедельник.

"Правительство Хакасии будет помогать городу Червонопартизанску, который подчинен администрации Свердловска. Соглашением предусмотрено взаимодействие по ряду направлений, проведение совместных мероприятий. Специалисты из нашей республики будут оказывать коллегам из ЛНР поддержку в решении социально значимых вопросов", - сказал собеседник агентства, добавив, что документ был подписан в понедельник в рамках рабочей поездки главы Хакасии Валентина Коновалова в ЛНР.

Со стороны ЛНР документ подписал глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев. По информации администрации, на первом этапе Хакасия поможет благоустроить Червонопартизанскую среднюю школу № 3 и детский сад "Сказка".

Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. Население района и города составляет около 100 тыс. человек, из них 60 тыс. живут в Свердловске. Ведущей отраслью экономики города и района является горнодобывающая промышленность. Еще одним видом деятельности является сельское хозяйство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 120 тыс. га.

В июле прошлого года муниципалитет подписал соглашение с Красноярским краем. В рамках него в прошлом году сибирский регион восстановил более 50 объектов на 1,2 млрд рублей. В мае текущего года аналогичное соглашение было подписано с Тувой.