Замглавы МВД РФ отметил рост производства метамфетамина в Афганистане

Генерал-полковник полиции Андрей Храпов подчеркнул, что по-прежнему 80% опийных наркотиков на мировом рынке - афганского происхождения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост производства метамфетамина, помимо масштабного изготовления опиатов и гашиша, отмечается в Афганистане в последнее время, его изымают почти во всех соседних странах. Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Андрей Храпов, подводя предварительные итоги субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал-Аракс" в Ереване.

"Помимо масштабного изготовления опиатов и наркотиков каннабисной группы (гашиша) в Афганистане в последнее время отмечается рост производства метамфетамина. Изъятия этих видов наркотиков фиксируются практически во всех государствах, расположенных рядом с Афганистаном, - процитировали его слова в понедельник в пресс-центре ведомства. - Кроме того, получает документальное подтверждение изменение маршрутов поставки кокаина в зону ответственности ОДКБ. Недавнее задержание в Республике Армения крупной партии этого наркотика - свыше 700 кг - наглядное тому подтверждение".

В своем выступлении Храпов отметил, что одной из проблем в зоне ответственности ОДКБ остается наркопроизводство на территории Афганистана, по-прежнему 80% опийных наркотиков на мировом рынке - афганского происхождения.

В МВД сообщили, что операция проводилась с 22 по 26 мая на территории государств - членов ОДКБ. В ней были задействованы около 10 тыс. сотрудников компетентных органов. "По предварительным данным, в результате слаженных действий на территории государств - членов ОДКБ из незаконного оборота изъято более 816 кг наркотиков, в том числе свыше 143 кг марихуаны, более 311 кг наркосодержащих растений, около 30 кг гашиша, более 20 кг мефедрона, 2,6 кг МДМА, 2,4 кг героина, 10,2 кг психотропных веществ", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, силовиками выявлено 548 наркопреступлений, разоблачено 88 наркогруппировок. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечены 347 человек. Задержаны 88 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также выявлено 430 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации, связанной с наркотиками. У правонарушителей изъято 20 единиц огнестрельного оружия и 410 единиц боеприпасов.

Также, как отметили в МВД, в ходе операции проведен ряд международных контролируемых поставок, вскрыта и пресечена деятельность нескольких замаскированных каналов контрабанды, ликвидированы три высокопроизводительные хорошо оборудованные нарколаборатории, разоблачено крупное транснациональное организованное преступное сообщество. Выявлены подозрительные финансовые операции более 300 физических лиц, связанных с транзитом денег и использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютных транзакций, на сумму свыше 750 млн рублей. "Это продемонстрировало нацеленность государств - членов ОДКБ на разрушение экономической составляющей наркобизнеса и розыск преступных активов", - подчеркнули в ведомстве.