День защиты детей отпразднуют на фермах Подмосковья

Для детей и родителей приготовили мастер-классы, квесты, экскурсии и концерты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковные фермы проведут мастер-классы, экскурсии и концерты в рамках празднования Дня защиты детей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Активное участие в праздновании Международного дня защиты детей принимают и подмосковные хозяйства. Там для детей и родителей приготовили мастер-классы, квесты, экскурсии и концерты. При этом развлекательные и образовательные программы совмещают и проводят их на свежем воздухе", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В пресс-службе пояснили, что ферма осознанного животноводства "Ферма 56" в Раменском округе приглашает гостей на пряничный мастер-класс, прогулку по ферме и чаепитие в киргизской юрте. Взрослые и дети могут погулять с животными по ферме, пройти квесты и экскурсии, а также заглянуть на крафтовую сыроварню.

Кроме того, праздничную программу подготовили и на ферме "Северный Олень". В частности, запланированы мини-экскурсии с посещением музея и теневого театра. Посетителей будут развлекать ходулисты и аниматоры. Также здесь пройдут различные мастер-классы. Еще одним местом, где запланированы мероприятия в честь Дня защиты детей, является ферма "Русский страус" в городском округе Серпухов. Для посетителей подготовили лекции, квесты и игротеки, активные игры с аниматорами и кулинарный мастер-класс "Омлет великана".