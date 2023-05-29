Серую неясыть спасли на юго-востоке Москвы

Редкую птицу передали в центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Краснокнижную сову спасли во дворе дома на Рязанском проспекте в столице, сообщение о том, что птица нуждается в помощи, появилось в Telegram-боте, сообщили в понедельник в комплексе городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"Серую неясыть спасли в ЮВАО благодаря чат-боту для помощи диким животным. В пятницу в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о том, что во дворе дома 91, корп. 3 по Рязанскому проспекту сова стала жертвой агрессивных ворон. На место прибыли специалисты", - говорится в официальном Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что редкую птицу спасли и передали в центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь.

"Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы <...> как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - добавили в КГХ.

Москвичей, которые заметили, что дикому животному необходима помощь, просят сообщить об этом на горячую линию +7 (495) 777-77-77 или в Telegram-боте "Спаси сову". "Специалисты оперативно обработают информацию и прибудут по указанному адресу для проверки", - отметили в комплексе городского хозяйства.