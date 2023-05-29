Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота с практической стрельбой

В городе все спокойно, заявил губернатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, которая сопровождается практической стрельбой. Об этом написал в понедельник в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака была совершена 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали.