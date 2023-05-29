В Ульяновском техническом университете планируют создать базовую кафедру при "Группе ГАЗ"

Там планируют обучать инженерно-технических работников и поставщиков

ТАСС, 29 мая. Базовую кафедру при "Группе ГАЗ" планируется создать в Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) для подготовки инженерно-технических работников и поставщиков. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам рабочей встречи с президентом "Группы ГАЗ" Вадимом Сорокиным в Нижнем Новгороде.

"Совместно проработаем вопрос об организации базовой кафедры на базе УлГТУ для подготовки инженерно-технических работников для УМЗ (Ульяновский моторный завод - прим. ТАСС) и поставщиков "Группы ГАЗ", - сказал Русских.

Ульяновский моторный завод входит в "Группу ГАЗ". По словам губернатора, на предприятии трудятся порядка 1 тыс. жителей Ульяновской области.

"Обсудили планы по развитию УМЗ, повышение заработных плат в коллективе и работу по подготовке кадров для предприятия. Договорились, что проработаем возможность расширения промышленной кооперации с производителями автокомпонентов нашего региона", - добавил глава региона.

"Группа ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов.