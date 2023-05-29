Первые лаборатории нижегородского технопарка профобразования планируют открыть в сентябре

Они расположатся в корпусах "Нижполиграфа" на пересечении улиц Академика Блохиной и Ковалихинской

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Открытие первых лабораторий технопарка среднего профессионального образования в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь 2023 года, сообщает в понедельник пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Завершается первый учебный год федерального проекта "Профессионалитет". Мы видим, насколько он востребован, программа расширяется, и в Нижнем Новгороде мы создаем федеральный центр подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения. Сегодня мы осмотрели ход работ, они идут по плану, в начале сентября планируется открыть первую очередь, чтобы здесь начался процесс подготовки кадров", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

В первую очередь, планируется открыть лаборатории, которые позволят повышать квалификацию специалистов, связанных с токарными и фрезерными работами на станках с ЧПУ, со сварочными и слесарными технологиями, с обработкой и синтезом минералов, а также летательными аппаратами. Лаборатории расположатся в корпусах "Нижполиграфа" на пересечении улиц Академика Блохиной и Ковалихинской.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что два месяца назад при поддержке Министерства просвещения РФ приняли решение о выборе площадки для создания общероссийского парка мастеров производственного обучения. "Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича за доверие и за оценку роли Нижнего Новгорода в профессиональном образовании. У нас промышленный регион, и уже наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Технопарк СПО - это возможность для нас его закрыть", - цитирует Глеба Никитина пресс-служба.

В начале марта сообщалось, что реализация проектов федеральных технопарков профобразования стартовала в Нижегородской и Калужской областях. В Нижнем Новгороде проект реализуют в центре города в здании "Нижполиграфа". Здесь за два месяца полностью осуществили демонтаж конструкций внутри корпусов, которые входят в состав первой очереди, на объекте работает более 150 человек.

Технопарк СПО станет частью проекта "Парк мастеров "Нижполиграф", который создается как Центр обучения, подготовки и развития профессиональных кадров в сфере промышленных, креативных и цифровых индустрий. Ежегодно технопарк будет принимать в своих стенах для повышения квалификации несколько тысяч преподавателей техникумов и колледжей, а также сотрудников предприятий со всей страны. Для этого планируется создать около 50 оснащенных лабораторий и мастерских по различным направлениям: промышленность, цифровые технологии, креативные индустрии и сфера гостеприимства. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.