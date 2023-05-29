Пенза примет около 200 женщин и детей из Белгородской области

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, отправка запланирована на 1 июня

ТАСС, 29 мая. Около 200 человек из Белгородской области, прежде всего женщины и дети, будут вывезены в Пензу из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил в понедельник в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мы договорились с Пензой, 200 человек - мамы с детьми - они примут. Надеюсь, что в четверг уже отправим. Также мы работаем с другими регионами, для того чтобы выезжать детям с 5-го по 11-й класс, а также мамам и бабушкам с маленьким детьми", - сказал Гладков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничные районы Белгородской области. В понедельник в Шебекине были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, пострадали четверо сотрудников. Также ВСУ обстреливали Муром и Новую Таволжанку, в этих населенных пунктах была повреждена линия электропередачи. В воскресенье регион более 300 раз подвергся обстрелам.