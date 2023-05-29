Астраханский медуниверситет создаст совместные образовательные модули с вузом КНР

Вуз также заключил соглашения с Белорусским государственным медицинским университетом и Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Астраханский государственный медицинский университет (Астраханский ГМУ) в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса, который проходит в Астрахани, заключил соглашения о создании общих образовательных модулей с медицинскими вузами Белоруссии и Китая, а также с властями Каракалпакстана (Узбекистан). Об этом сообщила ТАСС в понедельник ректор Астраханского ГМУ Ольга Башкина по итогам подписания соглашений.

"Соглашения заключены с Белорусским государственным медицинским университетом (город Минск), Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан и Цзилиньским медицинским институтом. Мы планируем взаимодействовать в сфере академической мобильности, работать над совместными научными публикациями, разрабатывать общие образовательные модули по дополнительному профессиональному образованию", - сообщила Башкина.

Она добавила, что подписанные соглашения укрепят дружбу между народами и будут способствовать установлению взаимовыгодного партнерства по многим направлениям.

Как уточнили ТАСС в вузе, сейчас в Астраханском ГМУ учатся около 7 тыс. студентов, аспирантов и ординаторов из 35 регионов России и 50 иностранных государств. В 2023 году Астраханский ГМУ, открытый в ноябре 1918 года, отмечает 105-летие со дня образования. За этот период вуз подготовил более 30 тыс. специалистов.

Каспийский научно-образовательный конгресс проходит в Астрахани с 29 по 31 мая. Его участниками выступают около двух тысяч человек из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении в целях обмена опытом в сфере науки, технологий, образования и культуры. Площадками для его проведения выступают ведущие астраханские вузы, где обсуждают темы, касающиеся логистики, аквакультуры, медицины, подготовки кадров в различных отраслях.