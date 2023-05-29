Умер лауреат Нобелевской премии и онколог Харальд цур Хаузен

Ему было 87 лет

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Немецкий физик и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии за 2008 год Харальд цур Хаузен умер на 88-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил Германский Центр по исследованию рака (DKFZ).

Цур Хаузен умер в воскресенье. Он возглавлял DKFZ в Хайдельберге в течение 20 лет. "С его кончиной мы теряем выдающегося ученого, совершившего прорыв в области онкогематологии", - сказал председатель DKFZ Михаэль Бауман. Цур Хаузен открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки. "Не будет преувеличением сказать, что Харальд цур Хаузен открыл совершенно новое измерение в профилактике рака", - подчеркнул Бауман.

В 1983 году цур Хаузен был назначен главой DKFZ. После того, как в 2008 году ему была присуждена Нобелевская премия по физиологии, его главным интересом была роль вирусных инфекций в развитии рака. До глубокой старости он работал в DKFZ и занимался исследованиями патогенов, которые могли быть связаны с развитием рака молочной железы и толстой кишки. За свою исследовательскую деятельность цур Хаузен был удостоен внушительного количества академических наград. В 2017 году город Хайдельберг присвоил ему звание почетного гражданина.