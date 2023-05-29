29 мая, 18:19

Минтруд предложил порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся из зоны СВО

Изменения позволят не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для таких граждан, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минтруд России подготовил поправки в положение, которые предусматривают порядок определения среднего заработка для расчета пособия по больничному листу для граждан, которые вернулись к трудовой деятельности после участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

"Изменения позволят не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для таких граждан в связи с тем, что во время службы им платится денежное довольствие, которое не входит в состав заработка для начисления пособий", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что при определении среднего дневного заработка таким гражданам не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. 

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