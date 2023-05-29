В Петербурге назвали победителей XXVI Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм

В 2023 году в соревновании принимали участие более 130 команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Победители XXVI Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм "Гран-при Санкт-Петербург" объявлены в понедельник по итогам Большого финала, который прошел на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, передает корреспондент ТАСС. Этот сезон ежегодного городского турнира школьных и студенческих команд был посвящен 320-летию основания Петербурга.

В 2023 году в соревновании принимали участие более 130 команд, в финал вышли 17 в школьной категории и 23 - в студенческой. Обладателями "Гран-при Санкт-Петербург" стали команды, показавшие лучший результат в "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринге". Среди школьников таковыми оказалась команда "30чем", представляющая Губернаторский физико-математический лицей № 30, а среди студентов - команда "Нечто большее" от Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ. Им вручили медали и книги об истории Петербурга.

Ведущим финала выступил магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь. "У нас есть чувство, что на наших турнирах команды вырастают. То есть те, кто занимали вторые, третьи, четвертые места, - они постепенно становятся первыми. Вот так было с командой "30чем". И в этом году у нас большая радость: ребята, которые у нас играли, прошли в Молодежную лигу телевизионного клуба ("Что? Где? Когда?" - прим. ТАСС). Посмотрим, как они сыграют там", - сказал ТАСС Друзь после завершения финала.

"У нас достаточно много народу охвачено этим движением. Неуклонно росли до пандемии, и никак мы не восстановим количество 2019 года - тогда было за 150 команд", - рассказал собеседник агентства. В период пандемии команды соревновались в онлайн-формате.

По его словам, среди вузов города движение интеллектуальных игр особенно развито в ЛЭТИ, Государственном университете аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в Санкт-Петербургском государственном университете. "Но в принципе у нас в каждом вузе есть команды", - добавил он.

"Впечатления очень хорошие. Растут ребята толковые, интеллектуальные, которые играют с молодежным азартом в хорошем смысле этого слова и с искрой", - резюмировал Друзь.

О соревновании

"Гран-при Санкт-Петербург" проходит с 1997 года. Участвовать в турнире могут все желающие школьники и студенты, вне зависимости от игрового опыта. Единственное ограничение - соответствие установленным возрастным рамкам (школьники - до 17 лет, студенты - до 25 лет). В программу чемпионата входят две игровые дисциплины - "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг". Отборочный цикл состоит из туров, которые проводятся с сентября раз в месяц в течение игрового года одновременно на нескольких игровых площадках в разных районах города.

Чемпионат организован при содействии комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.