29 мая, 19:22

На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск открыли движение после ДТП с большегрузами

В результате аварии погиб один человек, еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Движение на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области, где произошло ДТП с двумя большегрузами, возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе ГИБДД региона.

"Движение по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе полностью открыто", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГИБДД региона сообщала, что движение в обе стороны закрыто на 287-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе из-за столкновения и возгорания двух большегрузов, в котором один человек погиб и один пострадал. 

Теги:
РоссияТюменская область
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