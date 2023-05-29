"Артек" примет на отдых детей из порядка 50 стран в 2023 году

Первая летняя смена стартовала 28-29 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в 2023 году примет на отдых более 1 тыс. детей из порядка 50 стран, также на смены приедут более 13 тыс. детей из всех российских регионов, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

"Артек" полностью готов к началу летней оздоровительной кампании. За четыре смены мы планируем принять на обучение 13 184 ребенка из всех субъектов Российской Федерации, в том числе ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В целом за 2023 год количество детей из новых субъектов РФ, отдохнувших в "Артеке", превысит цифры прошлого года более чем в два раза. В рамках международного сотрудничества в период 6-9 смен готовимся встретить более тысячи детей-иностранцев из около 50 государств", - приводятся в распространенном сообщении слова директора лагеря Константина Федоренко.

В 2022 году, после двухлетнего перерыва, детский центр принял почти 1,5 тыс. детей из 35 государств.

Первая летняя смена 2023 года в "Артеке" стартовала 28-29 мая, его ключевым событием станет празднование дня рождения детского центра. "Содержание программ летних смен определяет Год педагога и наставника, 100-летие "Артека", тематическая направленность смен, дни единых действий и ключевые даты. В первую очередь уделяется внимание таким важным направлениям, как воспитание, гражданская идентичность, погружение ребенка в исторические аспекты. Многие события носят патриотический характер", - добавили в пресс-службе.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. К своему 100-летию в 2025 году "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.