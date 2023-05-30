Дума обсудит запрет пропаганды наркотиков и повысит пороги по экономическим преступлениям

Также депутаты поднимут вопрос расширения доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит пакет законопроектов, направленных на запрет пропаганды потребления наркотиков, а также инициативу об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по некоторым экономическим составам преступлений. Кроме того, в повестку пленарного заседания депутатов включен законопроект о расширении доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства.

Проект, направленный на введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также культивирования наркосодержащих растений, внесен в Госдуму правительством в марте в пакете с двумя другими проектами - поправками в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за совершение этих действий. Все три законопроекта депутаты намерены рассмотреть в первом чтении.

Предполагается, что такая пропаганда может выражаться в публичном распространении информации о способах и методах незаконных разработки, изготовления, производства и использования наркотиков, а также местах их незаконного приобретения. Помимо этого, пропагандой предлагается считать публичное распространение информации о допустимости или привлекательности употребления наркотиков. Нововведение не коснется произведений науки, литературы или искусства, которые содержат такую информацию и были обнародованы до вступления закона в силу. Ожидается, что инициативы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Законопроект об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по некоторым экономическим составам преступлений депутаты намерены рассмотреть в первом чтении. Документ был внесен в Госдуму в апреле депутатами от "Новых людей" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым. Авторы законопроекта предлагают в статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) повысить планку дохода в крупном размере с 50 млн до 80 млн рублей, а дохода в особо крупном размере - с 250 млн до 395 млн рублей. Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн рублей до 16 млн, а сумму особо крупного ущерба увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).

В примечании к статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. В примечании к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей (сейчас 15 млн рублей и 45 млн рублей соответственно).

Порядок внесудебного банкротства

Депутаты также рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства.

Законопроектом предлагается повысить до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей. Сейчас эта максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тыс. рублей, а минимальная - 50 тыс. рублей. Документ также предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство, с 10 до 5 лет.

Процедурой внесудебного банкротства смогут воспользоваться и граждане, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся для исполнения. Право на внесудебное банкротство будет также у тех граждан, в отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся для исполнения.